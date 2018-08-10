В Баку прошли переговоры президентов Азербайджана и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Баку прошли официальные переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

В центре внимания переговоров были вопросы увеличения товарооборота между странами и расширения спектра сотрудничества в различных секторах экономики.

«Мы считаем, что сегодняшние договорённости будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспорт, аграрный сектор и туризм», - отметил Рахмон.

Было выражено мнение, что для существенного увеличения двустороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры необходимо активизировать и улучшить двустороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

Также стороны высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, радикальной религиозной идеологией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности.

Рахмон также отметил, что для продолжения конструктивного межгосударственного диалога он пригласил Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время.