Почти четверть экономики Казахстана формирует Алматы, - аким города

CA-NEWS (KZ) - Экономический потенциал Алматы делает его региональным магнитом. Об этом заявил аким города Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«На сегодня Алматы формирует 23% экономики Казахстана, собирая треть всех налогов страны. В городе сосредоточены практически все центральные офисы казахстанских банков, 43% СП Казахстана и более 60 международных организаций и институтов. Представляете масштабы?», - сказал Бауыржан Байбек на заседании общественного совета города.

Также он отметил, что в городе сосредоточено 60% всей оптовой и 40% розничной торговли страны. «Все это делает Алматы «региональным магнитом». Сюда едут зарабатывать, учиться, открывать бизнес, отдыхать. Наблюдается постоянно нарастающее миграционное давление. Здесь экономически завязано порядка 15% населения Казахстана. Отсюда, как уже говорилось, и 20% всех преступлений по стране. Большой город - это большие возможности, но и большие вызовы, в том числе и в обеспечении безопасности», - отметил аким Алматы.

Градоначальник отметил, что акимат мегаполиса комплексно работает по всем направлениям безопасности горожан.

«Это, в первую очередь, безопасность жизни и здоровья человека, его имущества, безопасность его детей. Это когда человек чувствует себя защищенным в общественном транспорте, на улице, на производстве. Это защита от природных катаклизмов и пожаров. Человек должен чувствовать себя в безопасности 24 часа. И это наша цель, мы к ней стремимся», - сказал на заседании Бауыржан Байбек.

Аким отметил, что ведомство открыто в своей работе и опирается на граждан города.

«В рамках пяти институциональных реформ мы взяли курс на повышение доверия горожан, чтобы вместе менять город. Так, эффективно работает общественная приемная «Open Almaty», аккаунты в социальных сетях. При поддержке акимата прокуратурой открыт центр правоохранительных услуг. Сегодня КСК, школы, больницы публикуют финансовую отчетность. Открытость и прозрачность - это обязательное условие повышения доверия к органам власти и, в первую очередь, полиции», - добавил Бауыржан Байбек.