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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Актау военные избили сослуживцев за отказ выполнять их приказ петь гимн и имитировать стрельбу друг в друга

CA-NEWS (KZ) - Военным судом Актауского гарнизона вынесен приговор двоим военнослужащим, которые избили сослуживцев, отказавшихся выполнять их приказ. Об этом сообщили в военном суде Актауского гарнизона, передает «Лада».

Приговором суда военнослужащие признаны виновными по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 440 уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Судом установлено, что подсудимые «Ж» и «Е» приказали двоим сослуживцам, получающим лечение в палатах терапевтического отделения военного госпиталя, сымитировать выстрелы друг в друга и спеть гимн Казахстана. После того, как солдаты отказались выполнять данный приказ, подсудимые нанесли потерпевшим несколько ударов, тем самым причинив им легкий вред здоровью.

Обоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Но на основании статьи 63 уголовного кодекса Республики Казахстан наказание назначено условно (статья 63 уголовного кодекса Казахстана предусматривает, если, назначив наказание в виде исправительных работ, ограничения по воинской службе, лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным ).

Приговор вступил в законную силу.

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