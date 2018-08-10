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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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По итогам переговоров Рахмона и Алиева в Баку было подписано 12 соглашений
Предыстория: В Баку прошла встреча президентов Азербайджана и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - По итогам переговоров на высшем уровне президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Азербайджана Ильхама Алиев было подписано 12 новых документов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

- Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и Фондом развития экспорта и инвестиций (AZRPROMO) Азербайджана;

- Меморандум между ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) и промышленной корпорацией Азербайджана;

- Меморандум о сотрудничестве между Комитетом телевидения и радио при правительстве Таджикистана и ЗАО «Телевидение и радиовещание» Азербайджана;

- Меморандум о снабжении нефтяным коксом между ТАЛКО и нефтяной компанией SOCAR;

- Соглашение между ГКНБ Таджикистана и Государственной пограничной службой Азербайджана об обучении военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана в Академии Госпогранслужбы Азербайджана;

- Соглашение между правительствами Таджикистана и Азербайджана о сотрудничестве в ветеринарной сфере;

- Протокол между министерствами образования Таджикистана и Азербайджана о ежегодном выделении квот для обучения;

- Соглашение между правительствами Таджикистана и Азербайджана о сотрудничестве в сфере промышленности и технологий;

- Соглашение о сотрудничестве между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством экономики Азербайджана;

- Соглашение о сотрудничестве межу генеральными прокуратурами Таджикистана и Азербайджана;

- Программа сотрудничества между МИД Таджикистана и Азербайджана на 2019-2020 годы.

Кроме того, президенты сошлись во мнении о необходимости дальнейшего наращивания работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Таджикистана и Азербайджана, а также в улучшении тарифов на грузоперевозки в рамках проекта «Экономического пояса Шелкового Пути».

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