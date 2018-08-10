РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Талибы попытались штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» начали штурм города Газни в центральной части Афганистана, сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на источники в регионе.

Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками перекрыта для движения.

Американские войска оказывают воздушную поддержку и провели один авиаудар с беспилотника, рассказал подполковник Мартин О'Доннелл, представитель войск США в Афганистане.

Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны Афганистана Мохаммад Радманиша сообщает, что армия помогла силам правопорядка провинции отбить атаки, в настоящее время город находится под контролем правительственных сил. Девять сотрудников полиции и военнослужащих ранены в боестолкновениях с радикалами.

В то же врем, как сообщает агентство, представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что ряд районов города захвачен, имеются многочисленные убитые. Со стороны талибов погибли 33 боевика, 4 получили ранения.

print
  • В Душанбе туристическая милиция нашла и вернула американским туристам утерянные документы
  • В Таджикистане женщина печёт лепёшки весом 10 кг
  • Пожар в автобусе: дело о гибели 52 узбекистанцев просят отдать в другой суд
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×