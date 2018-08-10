Талибы попытались штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» начали штурм города Газни в центральной части Афганистана, сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на источники в регионе.

Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками перекрыта для движения.

Американские войска оказывают воздушную поддержку и провели один авиаудар с беспилотника, рассказал подполковник Мартин О'Доннелл, представитель войск США в Афганистане.

Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны Афганистана Мохаммад Радманиша сообщает, что армия помогла силам правопорядка провинции отбить атаки, в настоящее время город находится под контролем правительственных сил. Девять сотрудников полиции и военнослужащих ранены в боестолкновениях с радикалами.

В то же врем, как сообщает агентство, представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что ряд районов города захвачен, имеются многочисленные убитые. Со стороны талибов погибли 33 боевика, 4 получили ранения.