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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В монгольском сомоне Тонхил построена солнечная электростанция

CA-NEWS (MNG) - В целях обеспечения электроэнергией центра бага (наименьшее административное деление Монголии) Алтансоембо сомона Тонхил в аймаке Говь-Алтай была построена солнечная электростанция, которая работает на данный момент в экспериментальном режиме, передает Montsame.

В прошлом году компания «Эрчим электрэйд» начала строительство станции на финансовые средства в размере 166 миллионов тугриков ($68 тысяч), 20 миллионов тугриков ($8 млн) из которых были предоставлены из бюджета сомона, а остальную сумму из бюджета аймака.

Во время ознакомления с ходом работы члена парламента (ВГХ), председателя постоянного комитета по юстиции Ш.Раднаасэда и главы администрации аймака Говь-Алтай С.Гансэлэма председатель администрации сомона Тонхил Р.Даваадорж рассказал, что «в скором времени группа специалистов госкомпании «Энергетическая система Алтай-Улиастай примет станцию в эксплуатацию и будет организовано официальное её открытие вместе с местными жителями».

Аймаг Говь-Алтай стремится создать комфортную среду обитания для людей, живущих в отдаленных районах. В рамках этой работы в этом году запланировано инвестировать 8.7 млрд тугриков (более $3 млн) в развитие энергетического сектора и таким образом, первые проекты успешно реализуются.

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