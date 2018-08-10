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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев открыл новый мост в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 10 августа президент Узбекистана ознакомился с новым сооружением, сообщает пресс-служба главы государства.

Улица Бундёкор является одной из самых загруженных в столице. Вдоль улицы, на пересечении с Ташкентской кольцевой дорогой, крупными улицами Фарход, Мукими, Ислама Каримова, Навои и другими возведены путепроводы и тоннели.

По поручению президента новый мост возведен и на перекрестке улиц Бунёдкор и Чупон-ота. В результате будет обеспечено непрерывное и безопасное движение по улице Бунёдкор. На мосту шестиполосное движение.

Здесь также возведены два пешеходных моста длиной 124 метра. Для удобства инвалидов и престарелых установлены лифты и эскалаторы.

Глава государства высказал свои мнения по дальнейшему повышению удобства пользования улицами.

Шавкат Мирзиёев посетил также парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, дал поручение перестроить его на современном уровне, организовать здесь аквапарки открытого и закрытого типа. Подчеркнул, что ни одно дерево здесь не должно быть срублено.

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