В Новой Зеландии запретят полиэтиленовые пакеты

CA-NEWS (CA) - Одноразовые пластиковые пакеты окажутся под запретом в Новой Зеландии с 2019 года, пишет в пятницу, 9 августа, британская газета The Guardian.

С таким заявлением выступила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Объявление она сделала на пляже Лайол-Бей в Веллингтоне, премьера сопровождала помощник министра по защите окружающей среды Юджени Сейдж.

Она подчеркнула, что в стране каждый год используются сотни миллионов одноразовых пакетов, и граждане Новой Зеландии требуют решения этой проблемы, о чем свидетельствуют подписи 65 тысяч человек под петицией о запрете на пакеты. Как отмечает газета, Новая Зеландия занимает одно из самых высоких мест среди развитых стран по уровню отходов на душу населения. В частности, на каждого жителя страны приходится 154 использованных одноразовых пакета, всего - 750 миллионов.

Запрет также распространится на так называемые «биоразлагаемые» пластиковые пакеты, так как если их не перерабатывать специальным образом, они распадаются только на более мелкие пластиковые частицы, но не превращаются в компост.

Розничным магазинам дадут полгода на то, чтобы прекратить выдавать пластиковые пакеты покупателям. В случае нарушения запрета им грозят штрафы до ста тысяч новозеландских долларов ($65 тыс.). Крупные ретейлеры уже заявили о намерении отказаться от одноразовых пакетов к концу 2018 года.