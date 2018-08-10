В местности Хой долоон худаг начался фестиваль культуры «Кочевaя Монголия»

CA-NEWS (MNG) - 10 августа в местности Хой долоон худаг начался культурный фестиваль «Кочевaя Монголия 2018», сообщает Montsame.

В фестивале участвуют представители народного творчества и деятели культуры из 9 районов Улан-Батора и 21 аймаков, успешно прошедшие отборочные соревнования. В ходе фестиваля пройдут культурные мероприятия и творческие представления, а также мероприятие по пропаганде более 100 видов нематериальных культурных наследий.