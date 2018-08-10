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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Цена за техосмотр автомобилей в Туркменистане выросла в 11 раз

CA-NEWS (TM) - Ежегодный техосмотр легкового транспорта в Ашхабаде подорожал с 7 до 107 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В регионах цену за техосмотр всегда округляли до 10 манатов. В Дашогузе техосмотр вырос до 120 манатов.

Издание ожидает, что повышение стоимости обслуживания машин приведет к росту цен на такси, логистические услуги и, соответственно, товары и продукты питания.

По данным издания, резкое повышение стоимости бензина в феврале текущего года также повлияло на повышение цен в стране.

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