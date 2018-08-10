9-летний мальчик дважды угнал автомобиль в Уральске

CA-NEWS (KZ) - На этот раз 9-летний ребенок уехал на чужой «Тойоте», передает портал «Мой город».

Преступление произошло в Уральске около 22 часов 9 августа. Автомобиль «Тойота» стоял неподалеку от магазина «Теремок».

«Я к другу зашел во двор. Мы посидели немного, выхожу, а машины нет. Возможно, машина была открыта, а вот ключи зажигания были у меня. Вот родной ключ у меня в кармане. Он завел сам каким-то образом. Замок старый разломанный в машине», - рассказал владелец «Тойоты» Юрий Васильев.

Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. К счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что этот же мальчик всего три дня назад, вечером 6 августа, угнал автомобиль «Сузуки». По пути он зацепил «Ладу Гранту». Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения.

На этот раз 9-летний ребенок уехал на чужой «Тойоте», передает портал «Мой город».

Преступление произошло в Уральске около 22 часов 9 августа. Автомобиль «Тойота» стоял неподалеку от магазина «Теремок».

«Я к другу зашел во двор. Мы посидели немного, выхожу, а машины нет. Возможно, машина была открыта, а вот ключи зажигания были у меня. Вот родной ключ у меня в кармане. Он завел сам каким-то образом. Замок старый разломанный в машине», - рассказал владелец «Тойоты» Юрий Васильев.

Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. К счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что этот же мальчик всего три дня назад, вечером 6 августа, угнал автомобиль «Сузуки». По пути он зацепил «Ладу Гранту». Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения.