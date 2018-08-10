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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоится межправительственное заседание Лаоса и Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе с 20 по 23 августа состоится 11-ое заседание монгольско-лаосской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Xinhua.

По итогам встречи ожидается подведение итогов прошлого заседания и расширение двустороннего сотрудничества в различных приоритетных направлениях, таких как экспорт мясных продуктов и сферы образования.

На данный момент 12 студентов из Монголии учатся по программе обмена в Национальном университете Лаоса по направлениям «туризм», «возобновляемые источники энергии» и «международные отношения». С Лаоса же 40 студентов учатся по обмену в Монголии.

В 2010 году было впервые подписано соглашение об обмене студентами между министерством образования, науки, культуры и спорта Монголии и министерством образования и спорта Лаоса.

В 2017 соглашение было обновлено и продлено до 2022 года.

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