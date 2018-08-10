В Узбекистане 12 августа отметят День работников сферы строительства

CA-NEWS (UZ) - В строительной отрасли Узбекистана на сегодняшний день насчитывается 24 100 работающих предприятий, из которых 3 800 созданы в этом году. С января по июнь 2018 года строителями выполнено работ объемом в 4 139,0 млрд сум.

За первое полугодие (январь - июнь) 2018 года строительная отрасль обеспечила наивысшие темпы прироста ВВП Узбекистана среди всех анализируемых видов экономической деятельности - на 9,7%. Темпы роста инвестиций в основной капитал составили 129,4%. В структуре этих инвестиций 60,9% составляют строительно-монтажные работы.

Большая часть инвестиций в основной капитал была направлена на новое строительство - 10 656,6 млрд. сум ($1,3 млрд), что составило 63,3% от общего объема инвестиций.

Эти экономические показатели сделали строительную отрасль Узбекистана самой быстроразвивающейся - она занимает первое место по темпам роста, которые составили почти 112% по сравнению к показателям к этому же периода 2017 года.

Наивысших показателей темпов роста добились крупные строительные организации - объем выполненных строительных работ составил 134% к соответствующему периоду прошлого года, доля в общем объеме строительных работ достигла 32,6%.

Малые строительные предприятия и микрофирмы выполнили 41,8% строительно-монтажных работ от общего их объема, а темпы роста составили 108,3 %.

Развитие строительной отрасли, судя по планам, озвученным президентом, в соответствии с программами «Обод кишлок» и “Обод махалля” будет набирать темпы.

Уже развернуты строительные работы в 386 селах 159 районов. В этих селах предусмотрен ремонт 142 тысяч индивидуальных и более тысячи многоэтажных домов.

Наряду с жильем планируется построить и отремонтировать 388 школ, 313 детских садов, 168 медицинских учреждений, 38 махаллинских гузаров и 55 других объектов социальной сферы.

К сегодняшнему дню в республике уже отремонтированы 51 тыс. 660 индивидуальных и 518 многоэтажных домов, 610 километров линий электропередач, 66 километров газопровода, 398 трансформаторных пунктов.

К сожалению, отсутствие утвержденных генеральных планов 44 сел из 64, дополнительно внесенных в программу, в частности 22 сел Андижанской, 6 сел Навоийской, 13 сел Ташкентской, 3 сел Хорезмской областей тормозит работу.

В соответствии с программой «Обод махалла» в нынешнем году в каждом городе страны будет кардинально изменен облик минимум двух, а до 2022 года ежегодно как минимум трех махаллей.

Предусмотрен ремонт 5 тысяч 607 километров внутренних дорог, 369 объектов социальной сферы, создание 969 объектов рыночной инфраструктуры и сервисных пунктов.

Для реализации программы «Обод махалла» в 2018-2019 годах правительством будет выделено 3 триллиона 130 миллиардов сумов ($391 млн).

Особо выделяется строительство таких сложных и комплексных объектов, как Tashkent city и Sky city, которые невозможно представить без инновационных технологий и материалов.

Строительство зданий от 30 этажей и выше будет осуществляться впервые в истории Узбекистана, который расположен в зоне высокой сейсмичности. Современное строительство невозможно без учета требований к безопасности используемых материалов - сейсмостойкости, экологичности и пожароустойчивости применяемых материалов. Это диктует применение специальных конструкций, инновационных материалов и технологий.

Требования к энергосбережению, экономичной эксплуатации зданий и сооружений диктуют необходимость использовать материалы, которые обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, и, при всем этом, быть ещё и экономически выгодными в средне- и долгосрочной перспективе. Это приводит к необходимости пересмотреть устаревшие системы обогрева зданий и снабжения их горячей водой.