Глава ВТО рассказал о «первых выстрелах» в глобальной торговой войне

CA-NEWS (CA) - Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо считает, что торговая война несет в себе угрозы, с которыми необходимо бороться. В статье, опубликованной The Independent, он рассказал о том, как нужно с этим поступать всем сторонам.

«Неважно, называете вы нынешнюю ситуацию торговой войной или же нет, безусловно, первые выстрелы уже прозвучали», - отметил он.

Азеведо отметил, что ограничительные меры, в частности квоты и пошлины, несут угрозы экономическому росту во всем мире.

Данные ВТО свидетельствуют о заметном увеличении за последние полгода масштаба мер по ограничению торговли, указал Азеведо. Он отметил, что в это же время были приняты меры, способствующие импорту, но, подчеркнул глава организации, объем импорта, который охватывают эти меры, сокращается, в то время как набор ограничительных действий быстро растет.

Одновременно с этим принимаемые меры, способствующие импорту, быстро исчерпывают себя. Глава ВТО констатирует, что сам объем импорта, которому они поспособствовали, сокращается, в то время как набор ограничительных действий быстро растет.

Ответственность за разрешение ситуации, как считает глава ВТО, лежит на всем международном сообществе. Он пишет, что заметил «некоторые признаки прогресса»: «Руководители предприятий и ассоциации призывают правительства воздерживаться от введения новых торговых барьеров. Они просят властей вести переговоры и находить решения».

По Азеведу мнению, существующая в рамках ВТО система урегулирования торговых споров - это «один из фундаментальных основ глобального экономического управления», благодаря которому многие споры разрешаются до того, как дойдут до суда. Однако ВТО столкнулась с проблемой, пишет Роберту Азеведу: был заблокирован процесс назначения органа судебных исполнителей, рассматривающих апелляции по торговым спорам. Поводом для этого стала обеспокоенность США из-за ряда вынесенных органом решений.