Глава Минэкономики Таджикистана: Душанбе все еще изучает плюсы и минусы от вступления в ЕАЭС

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан анализирует вопрос вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил РИА Новости министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода.

По его словам, республика продолжает изучать связанные с ЕАЭС плюсы и минусы.

«Вопрос вступления в ЕАЭС всесторонне анализируется, изучаются все плюсы и минусы, прежде всего, это касается вхождения в общий рынок стран-участниц указанной организации, насколько отечественная продукция конкурентоспособна и отвечает требованиям, установленным стандартами ЕАЭС», - сказал он.

По словам министра, вступление в ЕАЭС требует приведения законодательства, норм, технических регламентов, тарифов и таможенного положения в соответствии с требованиями союза.

По его словам, после вступления в ЕАЭС Кыргызстана и Армении Таджикистан расширил спектр изучения этих вопросов.

«Нам интересен опыт этих стран с точки зрения взаимодействия «малых экономик» с более крупными, какими являются Россия, Казахстан и Белоруссия», - пояснил он.

Напомним, в апреле 2018-го Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС.