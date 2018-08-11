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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане были убиты два полевых командира «Талибан»

CA-NEWS (CA) - В одном из уездов афганской провинции Бадахшан в ходе спецоперации правительственных сил были ликвидированы глава «теневой администрации» талибов Мухаммад Сангарьяр и два боевика «Талибан», сообщает местный телеканал Tolonews.

По словам главы провинциального управления полиции Сабира Ориена, силовики устроили засаду на талибов.

«Бой между силами безопасности и талибами продолжался почти полчаса, и после силовики обнаружили тела Сангарьяра и двух других талибов, а также их оружие», - сказал Ориен.

По данным телеканала, Сангарьяр был организатором атак на правительственные силы в различных уездах провинции Бадахшан.

В тот же день, в результате подрыва автомобиля в афганской провинции Газни погиб один из полевых командиров талибов — Рахимулла также известный под именем муллы Закира и еще четверо боевиков, передает телеканал «1TV».

Инцидент произошел в населенном пункте Мангур, когда машина ехала по одной из улиц. Несколько домов были повреждены. Согласно отчётам, талибы перевозили взрывное устройство на автомобиле, но осуществлению плана диверсии помешала преждевременная детонация.

По данным правоохранительных органов, Рахимулла руководил отрядом из 15 боевиков и был причастен к организации ряда других талибских атак и диверсий на территории провинции.

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