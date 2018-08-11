Президент США предложил Таджикистану помощь в расследовании убийства туристов

CA-NEWS (TJ) - Президент США Дональд Трамп в благодарственной телеграмме таджикскому лидеру Эмомали Рахмону предложил помощь в расследовании убийства туристов. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба лидера республики.

«Нападениями на мирных граждан является неприемлемым, и мы должны действовать вместе во имя искоренения террористических угроз против двух наших великих народов. Моя Администрация готова оказать содействие в расследовании этого зверского нападения на людей и покушения на их жизни», - отмечается в тексте.

Трамп оценил оперативную реакцию, предпринятую для поимки лиц, совершивших это «гнусное преступление». «Этот случай является веским доказательством необходимости более глубокого сотрудничества и обмена информации между двумя странами в дальнейшем», - говорится в сообщении.

«Мы должны продолжать укрепление уз дружбы между нашими народами, и быть уверены, что подобные случаи впредь не повторятся», - говорится в заключении.

Напомним, 29 августа на юге Таджикистана была совершена атака на группу иностранных туристов. Позднее атака была признала терактом.

Молодые люди умышленно сбили велотуристов на автомобиле, а затем бросились добивать выживших с помощью холодного оружия. В результате атаки погибли 4 туриста — граждане США, Нидерландов и Швейцарии.

МВД Таджикистана установила личности нападавших. Трое предполагаемых преступников были задержаны, еще пятеро оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство». В свою очередь, МВД Таджикистана назвало членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) причастными в организации теракта.