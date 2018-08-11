Биотехнологическую корпорацию Monsanto обязали выплатить $290 млн садовнику в США, заболевшему раком

CA-NEWS (CA) - Суд в США постановил, что биотехнологическая корпорация Monsanto должна выплатить $290 млн садовнику, утверждавшему, что он заболел раком из-за средства от сорняков, сообщает Би-би-си.

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Monsanto знала, о том, что средства от сорняков Roundup и RangerPro, содержащие глифосат, опасны для здоровья, но не предупредила покупателей.

Это первое дошедшее до суда дело о глифосате как возможной причине возникновения рака.

Monsanto отрицает, что глифосат вызывает рак, и намерена обжаловать решение суда. «Присяжные ничего не поняли», - сказал вице-президент компании Скот Патритдж после заседания.

Обратившийся в суд садовник Деуэйн Джонсон - один из более чем пяти тысяч истцов, выдвинувших подобные обвинения.

Решение суда в Калифорнии, скорее всего, приведет к сотням аналогичных исков против Monsanto, которая недавно была приобретена немецким химико-фармацевтическим конгломератом Bayer.

У Джонсона в 2014 году была диагностирована неходжкинская лимфома. Его адвокаты утверждают, что он регулярно использовал средство RangerPro во время работы в школе в Бенише, штат Калифорния.

Присяжные в пятницу пришли к выводу, что компания действовала «злонамеренно», а гербициды внесли «существенный» вклад в смертельную болезнь Джонсона.

По словам адвоката Джонсона Брента Уиснера, вердикт присяжных свидетельствует, что доказательства против продукта были неоспоримыми. «Когда ты прав, действительно легко победить», - сказал он, добавив, что решение положит начало аналогичным делам.

После суда компания Monsanto заявила, что сочувствует Джонсону и его семье, но продолжит «активно защищать свой продукт с 40-летней историей безопасного использования».

«Сегодняшнее решение не отменяет того факта, что более 800 научных исследований и обзоров, а также заключения от американского Агентства по защите окружающей среды, американских Национальных институтов здравоохранения и регулирующих органов по всему миру, подтверждают: глифосат не вызывает рак, и не вызывал рак Джонсона», - говорится в заявлении компании.