Рахмон провел встречи с председателем парламента и премьером Азербайджана

CA-NEWS (TJ) - В Баку состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром Азербайджана Новрузом Исмаил оглы Мамедовым, сообщает в пятницу, 10 августа пресс-служба таджикского лидера.

Стороны обсудили важнейшие вопросы, связанные с межправительственным сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сферах экономики, торговли, транспорта и транспортной инфраструктуры, гидротехники, сельского хозяйства, связи, науки и образования, культуры и туризма.

Было выражено удовлетворение уровнем и качеством межправительственного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, и для большего укрепления этого сотрудничества в интересующих областях была подчеркнута необходимость активизации Межправительственной комиссии по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, в организации и налаживании прямых связей предпринимательских и бизнес – кругов, привлечении инвестиций и организации выставок товаров и продукций.

«Были высказаны ценные предложения по привлечению инвестиций Азербайджана в экономику Таджикистана, укреплению сотрудничества Алюминиевой компании Таджикистана «ТАЛКО» с алюминиевым предприятием и нефтегазовой компанией Азербайджана», - отмечается в тексте.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с совместной борьбой против терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, организованных преступлений и других убийственных угроз современного мира.

⇳

Эмомали Рахмон также встретился с председателем Милли Меджлиса (парламента) Октаем Асадовым.

В ходе встречи обсуждены важные вопросы сотрудничества двух государств.

«Было подчеркнуто, что в настоящее время парламенты обеих стран согласовывают свои позиции на различных международных уровнях и обмениваются информацией по решению интересующих вопросов», - отмечается в тексте.

Стороны также подчеркнули, что для углубления сотрудничества необходимо использовать нормативно-правовую основу двусторонних связей, состоящую из межгосударственных, межправительственных и межотраслевых политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных документов.

В завершение Эмомали Рахмон предложил председателю посетить Таджикистан в удобное для него время.