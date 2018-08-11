В результате стрельбы в Канаде погибли четыре человека

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, штат Нью-Брансуик на востоке страны, сообщает Би-би-си.

По информации полицейских, подозреваемый задержан. «Мы можем подтвердить, что один подозреваемый находится под стражей», - сообщили полицейские в Twitter.

Полицейские рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома с закрытыми дверями. По информации полиции, инцидент еще не исчерпан, расследование продолжается, мотивы стрелявшего неизвестны.

Как сообщает канадский телеканал CBS, на место происшествия, помимо сотрудников полиции, прибыли медики и пожарные.