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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В результате стрельбы в Канаде погибли четыре человека

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, штат Нью-Брансуик на востоке страны, сообщает Би-би-си.

По информации полицейских, подозреваемый задержан. «Мы можем подтвердить, что один подозреваемый находится под стражей», - сообщили полицейские в Twitter.

Полицейские рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома с закрытыми дверями. По информации полиции, инцидент еще не исчерпан, расследование продолжается, мотивы стрелявшего неизвестны.

Как сообщает канадский телеканал CBS, на место происшествия, помимо сотрудников полиции, прибыли медики и пожарные.

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