В результате стрельбы в Канаде погибли четыре человека
- Азия и мир, происшествия
- 11:12, 11 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, штат Нью-Брансуик на востоке страны, сообщает Би-би-си.
По информации полицейских, подозреваемый задержан. «Мы можем подтвердить, что один подозреваемый находится под стражей», - сообщили полицейские в Twitter.
Полицейские рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома с закрытыми дверями. По информации полиции, инцидент еще не исчерпан, расследование продолжается, мотивы стрелявшего неизвестны.
Как сообщает канадский телеканал CBS, на место происшествия, помимо сотрудников полиции, прибыли медики и пожарные.
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