Назарбаев в преддверии Каспийского саммита прогулялся по набережной в Актау

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за два дня до Каспийского саммита прилетел в Актау, сообщает пресс-служба Акорды. Прикаспийский саммит пройдет в воскресенье, 12 августа.

Назарбаев прогулялся на набережной, полюбовался видом на Каспийское море, говорится в сообщении.

В ходе посещения новой набережной президент осмотрел амфитеатр под открытым небом, который представляет собой многофункциональную сцену шириной 70 метров, оборудованную современной звукоусиливающей и световой техникой, а также панорамными LED-экранами, и одновременно вмещающую до 1000 артистов.

Во время неформального общения с представителями искусства Нурсултан Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.

«Уважаемые мангистаусцы, вы стоите на пороге события, которое войдет в мировую историю. Завтра главами пяти государств впервые будет подписан документ, определяющий правовой статус Каспия. В области развивается туризм, строятся морские порты и социальные объекты. Все это делается для вас, для ваших детей, для вашего будущего», - сказал президент Казахстана.

Также, Нурсултан Назарбаев заслушал доклад акима Мангистауской области Ералы Тугжанова и дал ряд поручений по развитию региона.