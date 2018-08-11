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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны СНГ планируют создать «шелковую визу» в Центральной Азии
Предыстория: В Таджикистане поддерживают идею введения «шелковой визы» между странами Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов.

«Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, «Шелковый путь», которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах - мы (Казахстан) с Узбекистаном", - сказала ТАСС глава Комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Как пояснила Мурзамадиева, турист, получивший «шелковую визу», въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. По словам Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и «подготовит предложение для правительства».

Создание единого визового режима планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году.

Ранее создать «шелковую визу» для привлечения туристов из-за рубежа Узбекистану предлагала председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева.

Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма сената парламента Узбекистана Алишер Курманов на межпарламентской встрече в Казахстане заявил, что Ташкент планирует предоставить туристам стран Центральной Азии единую визу.

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