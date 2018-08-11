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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С.Жээнбеков подарил Н.Назарбаеву в честь Дня Астаны 100-летний самовар

CA-NEWS (KG) - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву в честь Дня столицы необычный самовар, изготовленный в Азии более ста лет назад. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки первого президента Республики Казахстан.

После сувенир был передан на хранение в экспозицию Библиотеки.

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«Подарочный экземпляр украшен восточными узорами и инкрустирован поделочными камнями», - говорится в сообщении.

«История самоваров начинается с 1740 года. Первые самовары были изготовлены на Урале на заводах Демидова. Через некоторые время к производству самоваров присоединились и тульские предприятия. После присоединения Средней Азии к Российской империи потребность в самоварах стала расти. Причиной тому послужила большая популярность культуры чаепития в Средней Азии. Несколько российских предпринимателей организовали в Бухаре и Самарканде производство азиатских самоваров. Азиатские самовары отличались формой, отделкой и декором в виде восточных узоров и инкрустацией поделочными камнями», - отмечается в тексте.

Напомним, 6 июля в Казахстане отмечался государственный праздник — День Астаны. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный Совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году отпраздновал 78-летие.

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