Родственники заключенных в Туркменистане сообщили о прекращении питания за госсчет

CA-NEWS (TM) - Заключённым в туркменских тюрьмах прекращено государственное обеспечение питанием, сообщает информированный источник радио «Азатлык» в Туркменистане. По его словам, эта ситуация относится ко всем местам заключения, кроме закрытой колонии в Овадан-Депе.

«Кормление заключённых с начала этого года полностью прекратилось. Теперь родственникам осуждённых приходится раз в месяц посылать им достаточное количество еды и денег», - сообщает наш источник.

В свою очередь, родственники заключённых рассказывают, что кроме передачи продовольствия им приходится давать взятку сотрудникам исправительных учреждений. Житель Дашогуза, представившийся как Бабамурат рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время посещения своего брата в тюрьме Байрамалы: «Для близких осуждённых находить необходимую сумму большая проблема, кроме того, для того, чтобы доставить продовольствие внутрь тюрьмы необходимо заплатить взятку сотрудникам органов».

Бабамурат, ссылаясь на своего отбывающего наказание брата, рассказал, что во внутреннем магазине и буфете тюрьмы Байрамалы цены в 10 раз дороже и недоступны для большинства заключённых.

«Цены в этих магазинах как минимум дороже в 10 раз. Одна лепешка стоит 25 манатов, литровая Кока-кола 60 манатов», - рассказал наш собеседник. Вместе с тем, по его словам, в тюремных торговых точках можно купить спиртные напитки и сигареты, полулитровая бутылка водки стоит 300 манатов, а пачка сигарет 200 манатов (по курсу ЦБ 3.5 туркменских маната - $1).

Источники в Туркменистане сообщают, что в частности в тюрьме Байрамалы для многих заключённых не хватает коек и они спят на полу, а это создаёт возможность для работников тюрем продавать заключённым необходимые вещи за большие деньги: «Работники тюрьмы продают железные кровати за 10 тысяч манатов».

Ранее неоднократно сообщалось о том, что продовольственное обеспечение в тюрьмах Туркменистана неудовлетворительное, заключенным недоступна даже чистая питьевая вода, заключённые страдают от недоедания и лишаются здоровья.

Один из источников рассказал, что «в тюрьмах, расположенных в Теджене, Байрамалы, Сейди и Туркменабат до 98 процентов заключённых страдают от туберкулёза. «Тела скончавшихся от заболеваний [заключенных] регулярно отправляют их семьям», - отметил источник.

«Азатлыку» не удалось официально подтвердить информацию источников о прекращении продовольственного обеспечения заключённых в тюрьмах Туркменистана.