В армии Узбекистана появятся психологи и советники по духовности

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов на заседании в Академии Вооруженных Сил в понедельник представил постановление президента о повышении духовно-просветительского уровня военнослужащих ВС, сообщает «Газета.uz».

В документе отмечается, что подготовка в военных вузах офицеров «с широким кругозором и мировоззрением», а также инфраструктура для организации духовно-просветительской и культурной сферы в системе ВС не отвечают требованиям времени.

По словам главы Минобороны, ситуация на Ближнем Востоке показала, что «где нет верности и воспитания, там пускают корни проблемы».

«И в Сирии, и в Ираке были большие гарнизоны военнослужащих, но они без проблем были побеждены небольшими группировками террористов. Анализ этих армий показал, что там были коррупция и кумовство. В результате серьезных недостатков в вопросах духовно-нравственного развития и военной подготовки весь Ближний Восток превращается в руины», - заявил он.

С сегодняшнего дня Узбекистану нужно делать акцент на воспитательную и идеологическую работу среди военнослужащих, отметил Абдусалом Азизов.

В связи с этим в соединениях и отдельных батальонах вводится должность военного психолога (офицер), в аппаратах управлений военных округов - психолог и ведущий социолог. Кроме того, в соединениях и отдельных батальонах появится советник командира воинской части (начальника учреждения) по делам духовности и просветительства - начальник центра культуры (служащий Вооруженных Сил). Для данных должностей устанавливается 30-процентная надбавка к зарплате.

С 2018/2019 учебного года на базе общевойскового факультета Академии ВС вводится система обучения подготовки офицеров по специальности «командно-тактическая воспитательная и идеологическая работа».

«Представьте, в такой большой армии до сегодняшнего дня таких офицеров не было. Постановление президента направлено на предотвращение самого главного недостатка», - отметил он.

Абдусалом Азизов также сообщил, что за пять лет 1945 военнослужащих (405 служащих ВС, 809 офицеров, 580 сержантов, 106 солдатом) совершили 2475 правонарушений (мошенничество — 406, должностной подлог — 402, злоупотребление властью — 392, хищение — 278, должностная халатность — 42, нарушение положения — 86, получение взяток — 125, воровство — 40).

Министр обороны объявил каждую пятницу в системе Вооруженных Сил «Днем духовного развития и патриотизма».

Кроме того, учреждается нагрудный знак «Отличник духовно-просветительской работы», вручаемый военнослужащим и гражданскому персоналу «за достойный вклад в дело повышения духовно-просветительского уровня военнослужащих и молодежи».