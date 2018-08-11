Во Внутренней Монголии реализуется программа по сдерживанию опустынивания

CA-NEWS (MNG) - В прошлом чрезмерный выпас скота привел к серьезному ухудшению экологической ситуации в деревне Тегунпаоцзы волости Цаймушань уезда Долунь автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщает Синьхуа.

В последние годы местные власти реализуют специальную программу, в рамках которой деревенские семьи занимаются высадкой деревьев для сдерживания опустынивания. Благодаря этому окрестные безжизненные пустыри постепенно превращаются в зеленую цветущую степь.