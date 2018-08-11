Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай

CA-NEWS (UZ) - «Узбекские железные дороги» («Узбекистон темир йуллари») начали электрификацию железнодорожных путей в Кыргызстан и Китай, сообщает «Sputnik Узбекистан».

Ранее компания сообщила о планах по электрификации действующего участка Пап — Наманган — Андижан, который соединяет восточную часть Узбекистана с Республикой Кыргызстан и КНР. Также в ближайшие годы могут появиться электрифицированные линии, которые станут частью международного транзитного железнодорожного коридора Китай - Центральная Азия - Европа.

«Узбекистон темир йуллари» объявила о первых тендерах на закупку оборудования для реализации проекта - тяговых подстанций, систем сигнализации и связи, SCADA. Кредитные предложения будут принимать до 21 сентября, финансирует программу Азиатский банк развития.

В июле организация также представила проект модернизации сортировочной станции Чукурсай, ее преобразуют в мощный логистический узел. На это планируется выделить около $20 миллионов.