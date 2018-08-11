Лукашенко упрекнул Россию в «варварском поведении» в рамках ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил, посещая ОАО «Гомсельмаш», передает агентство «Белта».

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании «неконкурентного преимущества». «А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», - сказал глава государства.

Данной темы Александр Лукашенко коснулся и во время общения с работниками предприятия. «Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными «клаасами-лексионами» и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий. «Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие. Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их мой друг президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)», - заявил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что в сложившихся условиях предприятию удастся не просто выстоять, но и превзойти своих конкурентов.