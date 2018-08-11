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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Турции в два раза

CA-NEWS (CA) - Американский президент Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом лидер США написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь - 50%. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие», - написал Трамп.

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аской заявил, что Анкара ответит на введение США новых торговых пошлин. Аской также обвинил Соединенные Штаты в игнорировании правил ВТО и отметил, что США не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления.

Напомним, 1 августа США объявили о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции из-за заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона. Под арестом он находится еще с октября 2016 года, его обвиняют в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и подозревают в шпионаже и попытке свержения власти.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя санкции США, пообещал жестко ответить силам, развязавшим против страны экономическую войну.

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