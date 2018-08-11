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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создадут ассоциацию народной медицины

CA-NEWS (UZ) - Народную медицину в Узбекистане планируется перевести в законную плоскость, придав ей механизмы правового регулирования. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, опубликованном 10 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Министерствам здравоохранения и юстиции республики планируется поручить до 15 октября 2019 года создать и зарегистрировать Ассоциацию народной медицины, а также разработать устав этой организации.

В документе отмечается, что народная медицина не имеет механизмов правового регулирования. Планируется, что ассоциация народной медицины будет проводить исследования для изучения наследия узбекской народной медицины. Организация также будет проводить лицензирование и формирование единого реестра представителей народной медицины.

Проектом постановления одобряется предложение соответствующих министерств о создании в стране Ассоциации народной медицины.

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