В Узбекистане создадут ассоциацию народной медицины

CA-NEWS (UZ) - Народную медицину в Узбекистане планируется перевести в законную плоскость, придав ей механизмы правового регулирования. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, опубликованном 10 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Министерствам здравоохранения и юстиции республики планируется поручить до 15 октября 2019 года создать и зарегистрировать Ассоциацию народной медицины, а также разработать устав этой организации.

В документе отмечается, что народная медицина не имеет механизмов правового регулирования. Планируется, что ассоциация народной медицины будет проводить исследования для изучения наследия узбекской народной медицины. Организация также будет проводить лицензирование и формирование единого реестра представителей народной медицины.

Проектом постановления одобряется предложение соответствующих министерств о создании в стране Ассоциации народной медицины.