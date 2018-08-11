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  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН подняли вопрос о «политических лагерях» для меньшинств в Синьцзяне

CA-NEWS (CA) - В Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что располагают множеством достоверных сообщений о том, чтоб более 1 млн этнических уйгуров в Китае содержатся в месте, напоминающем «огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности», сообщает агентство Reuters.

По словам члена Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл, 2 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств находятся в «политических лагерях для перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Мы глубоко обеспокоены многочисленными и заслуживающими доверия сообщениями о том, что под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом и и сохранения социальной стабильности превратил Уйгурский автономный район на нечто похожее на огромный лагерь для интернированых, информация о котором держится в секретности, своего рода зону без прав», - сказала она.

Присутствующая на заседании Управления Верховного комиссара ООН по правам человека китайская делегация из примерно 50 чиновников никак не прокомментировала эту информацию на Женевской сессии, которая, как ожидается, будет продолжена в понедельник, 13 августа.

Ранее, посол Китая в ООН Лю Цзеи заявил, что Китай работает над равенством и солидарностью всех этнических групп в стране.

В свою очередь, власти Китая заявляют, что Синьцзян сталкивается с серьезной угрозой со стороны исламистских боевиков и сепаратистов, которые замышляют нападения и усиливают напряженность между мусульманским уйгурским меньшинством и этническим ханьским большинством, отмечает агентство.

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