Премьер Армении призвал Россию адаптироваться к новой ситуации в республике

CA-NEWS (CA) - Это новая ситуация, и мы все должны адаптироваться к ней, включая наших российских партнеров. Об этом в беседе с журналистами 10 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает News.am.

Комментируя оценки, что запланированный на 17 августа митинг в Ереване связан с заявлением Лаврова, Пашинян заверил, что инициировал массовую акцию лишь в связи со 100 днями своего нахождения у власти.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что события, происходящие в Армении, идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

Напомним, специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну (эту должность он занимал в период с 1998-го по 2008 год) в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.