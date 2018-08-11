В Сети появилось видео драки у ночного клуба в Ташкенте, в ходе которой был убит спортсмен Джамшид Кенжаев

CA-NEWS (UZ) - В Сети появилась видеозапись драки между участником Азиатских игр, вольного борца Джамшида Кенжаева и охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Юнусабадском районе Ташкента.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа примерно в 00:25. Как сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, 25-летний Жамшид Кенжаев пытался пройти в ночной клуб с кухонным ножом. На отказ охранников пускать его в помещение, Жамшид нанес удары ножом Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву. Во время драки помощник охранника Шодали Киличов выхватил орудие у Кенжаева и нанес ему несколько ударов, в результате чего тот впоследствии скончался больнице.

По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть Жамшида Кенжаева, задержаны трое работников охраны заведения. В их числе 24-летний Саидазим К., 29-летний Шодали К. и 26-летний Жахангир Я. Двое других участников инцидента, работающие охранниками данного заведения, 41-летние Шерали И. и Абдурасул М., с ножевыми ранениями находятся в больнице, сообщило ГУВД.

По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство).