РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сети появилось видео драки у ночного клуба в Ташкенте, в ходе которой был убит спортсмен Джамшид Кенжаев
Предыстория: В Ташкенте в драке с охранниками ночного клуба убит спортсмен Джамшид Кенжаев

CA-NEWS (UZ) - В Сети появилась видеозапись драки между участником Азиатских игр, вольного борца Джамшида Кенжаева и охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Юнусабадском районе Ташкента.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа примерно в 00:25. Как сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, 25-летний Жамшид Кенжаев пытался пройти в ночной клуб с кухонным ножом. На отказ охранников пускать его в помещение, Жамшид нанес удары ножом Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву. Во время драки помощник охранника Шодали Киличов выхватил орудие у Кенжаева и нанес ему несколько ударов, в результате чего тот впоследствии скончался больнице.

По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть Жамшида Кенжаева, задержаны трое работников охраны заведения. В их числе 24-летний Саидазим К., 29-летний Шодали К. и 26-летний Жахангир Я. Двое других участников инцидента, работающие охранниками данного заведения, 41-летние Шерали И. и Абдурасул М., с ножевыми ранениями находятся в больнице, сообщило ГУВД.

По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство).

print
  • В местности Хой долоон худаг начался фестиваль культуры «Кочевaя Монголия»
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Баку
  • Глава Минэкономики Таджикистана: Душанбе все еще изучает плюсы и минусы от вступления в ЕАЭС
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×