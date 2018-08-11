Глава МИД Казахстана отверг возможность размещения баз США на Каспии

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не собирается размещать военные базы США на Каспийском море. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Как мы и ранее отмечали, некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации относительно транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана», - отметил он.

По словам главы МИД Казахстана, речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию страны для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. «Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

Он добавил, что таким же транзитом ранее занималась и Россия: по его словам, это происходило с 2010 по 2015 годы, помимо России в поставках были задействованы Казахстан и Узбекистан. И соглашение между Вашингтоном и Астаной, подписанное в 2010 году, предусматривает абсолютно те же условия, которые действовали при сделке США с Россией.

«Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии», - заверил Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что положение о неприсутствии на Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат сторонам, будет закреплен в конвенции, которую в воскресенье, 12 августа, должна быть подписана в Актау.​

Напомним, в середине апреля парламент Казахстана одобрил поправки к договору с США о поставке специальных грузов в Афганистан. В начале мая закон о ратификации этого протокола подписал президент республики Нурсултан Назарбаев.

2 июля в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» говорилось о размещении Вашингтоном своих баз на Каспии по достигнутой договоренности с Астаной.

МИД Казахстана в июле опроверг эти данные и подчеркнул, что «транзит используется только для невоенных грузов».