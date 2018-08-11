Делегация движения «Талибан» посетила Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Перспективы мирного процесса в Афганистане обсудили в МИД Узбекистана представители радикального движения «Талибан», сообщает в субботу, 10 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, 7-10 августа состоялся рабочий визит в Узбекистан делегации из представительства движения «Талибан» в Дохе (Катар) во главе с Шир Мухаммадом Аббасом Станикзаем.

«Делегация движения "Талибан" была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане», - говорится в сообщении.

Другие детали состоявшейся встречи не уточняются.

Ранее в июне Ташкент выступил с заявлением о готовности предоставить свою территорию для прямых переговоров между правительством Афганистана и талибами.