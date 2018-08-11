Назарбаев рассказал о новых возможностях казахстанского порта Курык для Евразии

CA-NEWS (KZ) - Президенту Нурсултану Назарбаеву отметил символичность запуска мультимодальный транспортный хаб — паромный комплекс порта Курык в преддверии Пятого каспийского саммита и подчеркнул большое значение этого проекта не только для Казахстана, но и для всего Евразийского континента. Об этом в субботу, 10 августа сообщает пресс-служба Акорды.

Назарбаев отметил, что только за последнее десятилетие инвестиции в развитие транспортно-логистической системы Казахстана составили $30 миллиардов, и мультимодальный комплекс Курык является важным звеном этой масштабной работы.

«Введенная сегодня автодорожная инфраструктура порта Курык предоставляет новые возможности для развития автомобильного транзита. Транскаспийский маршрут через Курык обеспечивает эффективную логистику доставки грузов из Китая, стран Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Урало-Сибирского региона России в Турцию и Европу и обратно, что позволит Казахстану к 2020 году увеличить доходы от транзитных перевозок до $5 миллиардов в год», - заявил Нурсултан Назарбаев.

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Президент Казахстана подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры дает мультипликативный эффект для роста конкурентоспособности экономики и придает новый импульс торговым потокам возрожденного Шелкового пути, расширяя сотрудничество и способствуя экономическому продвижению региона.

«На сегодняшний день Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром, где в одном месте сосредоточены авиационные, железнодорожные, автомобильные и водные транспортные сети. Два современных каспийских порта взаимно дополняют друг друга. Это открывает новые перспективы для региона», - заключил глава государства.

В режиме телемоста Нурсултан Назарбаев дал старт автомобильному и железнодорожному сообщению по мультимодальным маршрутам «Порт Курык – Пограничный таможенный пост Тажен», «Порт Курык – Сухой порт в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота».

Порт Курык расположен на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау.