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  12 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла. В воздух были подняты истребители

CA-NEWS (CA) - Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров, сообщает Би-би-си.

Вечером 10 августа он вылетел на самолете Alaska Airlines, пролетел около 15 минут и, совершив опасные маневры, потерпел крушение. О личности угонщика и его судьбе пока не сообщалось.

Местные власти сообщили, что 29-летний сотрудник аэропорт совершил «несанкционированный взлет». Пассажиров в самолете не было.

В полиции сообщили, что инцидент не был связан с терроризмом, а угнавший самолет мужчина был местным.

Газета Seattle Times сообщила, что уже после взлета мужчину уговаривали вернуться в аэропорт авиадиспетчеры. По данным издания, голос угонщика на аудиозаписи был беззаботным и возбужденным.

Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера, однако к крушению лайнера они непричастны, сообщил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли на своей странице в Facebook.

Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата, и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.

Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air.

В настоящее время аэропорт возобновил работу.

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