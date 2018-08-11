В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла. В воздух были подняты истребители

- Азия и мир, происшествия
- 16:17, 11 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров, сообщает Би-би-си.
Вечером 10 августа он вылетел на самолете Alaska Airlines, пролетел около 15 минут и, совершив опасные маневры, потерпел крушение. О личности угонщика и его судьбе пока не сообщалось.
Местные власти сообщили, что 29-летний сотрудник аэропорт совершил «несанкционированный взлет». Пассажиров в самолете не было.
В полиции сообщили, что инцидент не был связан с терроризмом, а угнавший самолет мужчина был местным.
Газета Seattle Times сообщила, что уже после взлета мужчину уговаривали вернуться в аэропорт авиадиспетчеры. По данным издания, голос угонщика на аудиозаписи был беззаботным и возбужденным.
Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера, однако к крушению лайнера они непричастны, сообщил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли на своей странице в Facebook.
Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата, и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.
Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air.
В настоящее время аэропорт возобновил работу.
“#BREAKING: A passenger jet stolen from an airport in Seattle has crashed after being chased by fighter jets.” https://t.co/l2TFALD39s pic.twitter.com/NjmitG9lUX— Freddy Mena (@dNak08) 11 августа 2018 г.
#BREAKING #SeaTac airline employee steals Horizon passenger plane and then crashes on island in #PugetSound . No passengers believed to be onboard. https://t.co/Bseqx6tIoe @nbcbayarea #AlaskaAir pic.twitter.com/q1zE5A6Mem— Janelle Wang (@janellewang) 11 августа 2018 г.
Watches con air once #SeaTac #Seattle pic.twitter.com/bzIMYQIZX7— carrie bentley (@actualcarrie) 11 августа 2018 г.