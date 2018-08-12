РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане впервые амнистирована группа последователей салафизма

CA-NEWS (TJ) - Семеро салафитов-граждан Таджикистана, экстрадированные из России на родину по запросу МВД РТ, амнистированы. Об этом сообщил источник радио «Озоди» в правоохранительном ведомстве страны 11 августа.

«Последователи запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия» амнистированы после того, как покаялись и заявили о своем выходе из этого течения. Власти учли то обстоятельство, что ранее никто их них не был судим», - сказал источник.

Жители города Исфара Согдийской области Бахтиёр Бобоев, Абдурашид Ганиджонов, Нурулло Саъдуллоев, Субхониддин Джалолиддинов, Сухроб Сатторов, Абдусалом Ганиев и Садык Абдуллоев были экстрадированы на родину из города Уфы, столицы Республики Башкортостан 8 августа.

По информации МВД РТ, за последние месяцы около 100 бывших членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группы 24» возвращены на родину. Исламская партия и «Группа 24» Верховным судом Таджикистана признаны террористическими организациями. Последняя группа из 10 жителей Аштского района - бывших сторонников ПИВТ, вернулась на родину в начале прошлого месяца. Многие из них также покаялись и признались, что после попытки вооруженного мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года, опасаясь за свою жизнь, перебрались в Россию, сообщил источник в МВД РТ.

Амнистия последователей «Салафия» в Таджикистане происходит впервые после того, как Верховный суд Таджикистана а начале 2009 года объявил это религиозное течение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

print
  • Суд Англии вынес решение по делу Стати против Казахстана
  • Президент США предложил Таджикистану помощь в расследовании убийства туристов
  • В Афганистане были убиты два полевых командира «Талибан»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×