В Таджикистане впервые амнистирована группа последователей салафизма

CA-NEWS (TJ) - Семеро салафитов-граждан Таджикистана, экстрадированные из России на родину по запросу МВД РТ, амнистированы. Об этом сообщил источник радио «Озоди» в правоохранительном ведомстве страны 11 августа.

«Последователи запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия» амнистированы после того, как покаялись и заявили о своем выходе из этого течения. Власти учли то обстоятельство, что ранее никто их них не был судим», - сказал источник.

Жители города Исфара Согдийской области Бахтиёр Бобоев, Абдурашид Ганиджонов, Нурулло Саъдуллоев, Субхониддин Джалолиддинов, Сухроб Сатторов, Абдусалом Ганиев и Садык Абдуллоев были экстрадированы на родину из города Уфы, столицы Республики Башкортостан 8 августа.

По информации МВД РТ, за последние месяцы около 100 бывших членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группы 24» возвращены на родину. Исламская партия и «Группа 24» Верховным судом Таджикистана признаны террористическими организациями. Последняя группа из 10 жителей Аштского района - бывших сторонников ПИВТ, вернулась на родину в начале прошлого месяца. Многие из них также покаялись и признались, что после попытки вооруженного мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года, опасаясь за свою жизнь, перебрались в Россию, сообщил источник в МВД РТ.

Амнистия последователей «Салафия» в Таджикистане происходит впервые после того, как Верховный суд Таджикистана а начале 2009 года объявил это религиозное течение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.