Минобороны России рассекретило приказ Сталина бомбить Берлин в 1941 году

CA-NEWS (CA) - Ко дню 106-летия ВВС России на сайте Минобороны появилась мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива. В том числе, там рассказывается о секретном приказе Иосифа Сталина от 1941 года о бомбардировке Берлина. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, документ был подписан с 8 на 9 августа.

«Особое место занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В.Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налёт на сердце фашистского Третьего рейха», - говорится в сообщении.

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«В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния - по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81 авиационной дивизии М.Водопьянов получил приказ о проведении налета», - говорится в пояснении к документу.

Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии. Части самолетов удалось в результате долететь до Берлина и сбросить там бомбы. Прекратить атаки пришлось уже после того, как немецкая армия в конце августа - начале сентября заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага.

Среди других опубликованных документов - наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков - героев Советского Союза. Например, младшего лейтенанта Владимира Гуляева, который после боя с противником сумел посадить полуразбитый самолет на одно шасси. Или Леонтия Драмарецкого, повторившего подвиг Николая Гастелло. Отдельная часть расшифрованных документов посвящена Екатерине Зеленко. Она командовала группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Зеленко совершила воздушный таран и погибла осенью 1941 года в бою под Ромно.

Также в Министерстве обороны РФ опубликовали аналитические документы по советским самолетам времен войны. В них лучшим самолетом назывался По-2, «простой в ремонте и надежный в воздухе». По-2 был создан группой под руководством конструктора Николая Поликарпова в конце 1920-х годов. Самолет успешно действовал на фронтах Великой Отечественной войны. 59 летавших на не были удостоены звания Герой Советского Союза.