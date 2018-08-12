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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
Предыстория: Лидеры пяти прикаспийских стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия

CA-NEWS (TM) - Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье на Каспийском саммите в казахстанском городе Актау, что размещение иностранных военных баз на Каспии запрещается конвенцией о правовом статусе моря, которую подписали главы «Прикаспийской пятерки», передает РИА Новости.

«Любое строительство военных баз, нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается. Принят очень важный шаг», - заявил Роухани, выступая на саммите.

Накануне в Казахстане выступили с аналогичным заявлением. Глава МИД Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не будет американских военных баз.

Российский лидер Владимир Путин назвал саммит стран «Каспийской пятерки» встречей с эпохальным значением. По его словам, подготовленная конвенция гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав.

«Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования», - сказал Путин на саммите.

Он подчеркнул, что документ разработан на основе консенсуса. «Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав», - добавил он.

Исторический документ, работа над которым велась 22 года, подписали лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Конвенция предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделили между собой.

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