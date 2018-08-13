В Таджикистане вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку, один человек погиб

CA-NEWS (TJ) - При транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек, сообщает пресс-сслужба Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

По словам пресс-секретаря КЧС Умеды Юсуфи, днем 12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров.

«Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками», - добавила Юсуфи.

В состав комиссии вошли руководители КЧС, МВД, Минздрава, ГКНБ Таджикистана и других структур.

В Ми-8 находилось 13 туристов из России. По предварительной информации, один человек погиб при приземлении на ледник Фортанбек. Как передает Report, об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Всего в момент аварийной посадки на борту находились 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец.

При этом отмечается, что члены экипажа вертолёта, являющиеся гражданами Таджикистана, смогли выйти на связь с «землёй». Они рассказали, что разбивают лагерь на ночь.

Также стал известен список тех, кто был на борту летательного аппарата:

1. Дубина Виктор, 1952

2. Барабанов Тимур, 1986

3. Абросимов Александр, 1971

4. Шихов Николай, 1958

5. Миронов Сергей, 1964

6. Андрей Родыген, 1980

7. Сергей Матвеев, 1977

8. Руслан Тараканов, 1976,

9. Соболенко Александр, 1970

10. Дмитрий Кумшаев, 1964

11. Горбатюк Татьяна, 1969

12. Труш Вячеслав, 1974

13. Роберто Родриго, 1969

14. Шубин Павел, 1965

15. Фейгина Юлия, 1976