Госвизит президента Таджикистана в Узбекистан состоится 17-18 августа

CA-NEWS (UZ) - Правительственные издания Узбекистана сообщили о некоторых подробностях государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в эту страну. Сообщается, что в рамках визита 17-18 августа Рахмон посетит Ташкент и Самарканд. Последний госвизит таджикского лидера в Узбекистан состоялся 20 лет назад, в 1998 году.

Агентство Kun.uz сообщило 12 августа со ссылкой на свои источники, что в первый день визита, 17 августа в Ташкенте состоится большая творческая программа с участием представителей искусства Таджикистана и Узбекистана. «18 августа Эмомали Рахмон отправится в Самарканд», - пишет издание.

​Узбекские СМИ сообщают, что в ходе государственного визита Эмомали Рахмона в Узбекистан будут подписаны свыше 20 документов, в том числе соглашение о стратегическом партнерстве и делимитации и демаркации госграницы между двумя странами.

До сих пор официальные лица двух стран не прокомментировали предстоящий визит. Впрочем, и о дате не было еще ни слова. Осведомленный источник сказал 12 августа, что творческая группа из Таджикистана отправилась в Узбекистан, где готовится к программе «Вечер дружбы», который состоится 17 августа в Ташкенте.

Эмомали Рахмон последний раз был с государственным визитом в Узбекистане в 1998 году. В сентябре 2016 года он отправился в Самарканд, чтобы принять участие на похоронах бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Государственный визит Эмомали Рахмона в Узбекистан является ответным на государственный визит, нанесенный 9 марта Шавкатом Мирзиёевым в Таджикистан. Тогда было подписано 27 документов о двустороннем сотрудничестве, среди которых соглашение о безвизовых поездках сроком до 30 дней.

Власти двух стран заявили, что в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, когда товарооборот между двумя странами едва достигал 12 млн долларов, этот показатель составил свыше 126 млн долларов.