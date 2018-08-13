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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ущерб от наводнения в монгольском аймаке Баян-Улгий достиг $6 млн

CA-NEWS (MNG) - В Монголии рабочая группа во главе с вице-премьером страны, руководителем госкомиссии по ЧС О.Энхтувшином работает в Баян-Улгийском аймаке. Комиссия по ЧС ознакомилась с ситуацией и процессом восстановительных работ после наводнения, произошедшего 14-17 июля этого года в сомоне Улгий Баян-Улгийского аймака, и дальнейших работах, передает «Монголия Сейчас».

«По данным исследований рабочей группы по установлению размера ущерба пострадавших от наводнения 3817 жителям аймака нанесён ущерб в 15,6 млрд. тугриков (более $6 млн). В настоящее время с помощью правительства страны, международных организаций, компаний и граждан около 100 семей получили жильё», - рассказывает глава аймака А.Гылымхан.

Вице-премьер Монголии отметил, что правительство совместно с международными организациями и руководством аймака продолжит предпринимать все необходимые меры и оказывать поддержку пострадавшим.

В ходе командировки вице-премьер О.Энхтувшин ознакомился с ситуацией на месте и встретился с пострадавшими жителями.

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