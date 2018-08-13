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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана на Камчатке нечаянно задавил своего земляка погрузчиком

CA-NEWS (UZ) - 24-летнего гражданина Узбекистана подозревают в нечаянном убийстве своего соотечественника. Он задавил мужчину, управляя погрузчиком «Komatsu», сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, трагедия произошла 8 августа на территории асфальтового завода в поселке Дальний. Мужчина управлял погрузчиком марки «Komatsu», не имея соответствующего права на его управление и оказывая услуги предприятию по уборке территории. Он воспользовался отсутствием представителей организации, и для выполнения работы в кратчайшие сроки, двигаясь на погрузчике, осуществил маневр поворота, не убедившись в безопасности своих действий. В результате совершил наезд на своего напарника - гражданина Узбекистана. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«По данным следствия, трудовые мигранты из Узбекистана незаконно находились на территории Камчатского края, у них истек срок разрешения на пребывание», - пояснили в ведомстве.

Сейчас по делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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