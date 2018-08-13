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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поблагодарил Путина за участие в каспийском саммите

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в знаковом для прикаспийских стран саммите, открывающем новые возможности и перспективы для сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

«Наши двусторонние отношения продвигаются по всем направлениям, особенно в сфере экономики, в военно-технической и космической отраслях. Экономические вопросы динамично развиваются в рамках ЕАЭС», - отметил Назарбаев.

В свою очередь Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с результатами работы саммита прикаспийских государств и отметил, что данное событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане.

«Это – большое событие, к которому мы шли два десятилетия. После длительных дискуссий и споров, наконец, решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе», - подчеркнул Путин.

Президент Российской Федерации также отметил рост взаимного товарооборота и выразил уверенность в том, что все крупные проекты и программы, в том числе в сфере космоса, энергетики и транспорта, получат дальнейшее развитие, и обе страны будут достигать хороших результатов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящего межрегионального форума в Петропавловске и саммита СНГ в Душанбе.

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