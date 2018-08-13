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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен заместитель генерального директора Агентства «Узатом»

CA-NEWS (UZ) - Бахрам Маматмуратович Мансуров назначен заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан, сообщает Минюст республики.

Ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».

Агентство по развитию атомной энергетики при Кабмине (Агентство «Узатом») было создано указом президента от 19 июля 2018 года. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

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