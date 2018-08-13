В Монголии поезд с 329 пассажирами сошел с рельсов

CA-NEWS (MNG) - В юго-западной части Монголии четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. ЧП произошло утром 12 августа в районе Аль-Бадрашень, сообщает агентство Xinhua.

По предварительным данным, в поезде в момент аварии находились 329 пассажиров. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе трое детей. Двое из раненных находятся в критическом состоянии.

На месте катастрофы работают спасатели и врачи. Причины аварии выясняются. Пока известно о том, что во время аварии шёл сильный дождь. Железнодорожное сообщение на этом участке остановлено на неопределённый срок.

Как сообщает агентство Montsame, в связи с данным обстоятельством министр здравоохранения Даваажанцангийн Сарангэрэл вечером 12 августа рассказала журналистам о состоянии здоровья пассажиров. По её словам, на борту поезда находилось 329 пассажиров и сейчас на месте происшествия работает группа медиков в составе 37 врачей из медицинских центров аймака Дорноговь, сомона Даланжаргалан, сомона Айраг и Центральной железнодорожной поликлиники.

«9 человек пострадали в аварии на железной дороге и были немедленно отправлены в ближайшую больницу сомона Айраг для госпитализации и дальнейшего обследования, из которых у 2 человека выявлены симптомы сотрясения мозга, а одну беременную женщину отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи - врачи посчитали не нужным госпитализировать», - говорит министр здравоохранения страны.

Всего в больницу сомона Говьсумбэр были доставлены 120 пассажиров для проведения тщательного медицинского осмотра. Двух пассажиров оставили в больнице для дальнейшего наблюдения - одна из них 48-летняя женщина, у которой сломано несколько ребра, однако диагностика показала, что состояние пациента не вызывает особые опасения. Тем не менее, бригада врачей-специалистов из национального центра травматологии (НЦТ) находится наготове для проведения экстренной хирургической операции при необходимости возникновения осложнения у пациента. У другой 54-летней женщины на голову упал тяжелый предмет, в результате она получила травму головного мозга. Поэтому после стабилизации физического состояния пациента направили в национальный центр травматологии, отмечается в статье.

«В настоящий момент не зарегистрировано человеческих жертв. Девять человек получили ранения и травмы, трое из которых - дети, а шестеро - взрослые. Всем пассажирам дана рекомендация обратиться к врачу за медицинской помощью из-за существования риска возникновения посттравматического стресса», - заключила министр.