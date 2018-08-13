Более 450 человек пострадали на акции против коррупции в Бухаресте

CA-NEWS (CA) - Более 450 человек пострадали в Бухаресте во время многотысячной антиправительственной акции протеста, которая началась в пятницу и возобновилась в субботу. Митинг против послаблений в антикоррупционном законодательстве вылился в столкновения с полицейскими, сообщает Би-би-си.

Массовые протесты против премьера Румынии Виорики Дэнчилэ начались в столице в пятницу. В демонстрации у здания правительства собрались, по оценке местных СМИ, до 80 тысяч человек. Акция протеста получила название «Диаспора дома», основными участниками митинга стали эмигранты - представители румынской диаспоры, которые живут и работают в разных странах.

Согласно данным Всемирного банка, около 25% населения Румынии (3-5 млн человек) живут и работают за границей. На родину они перечисляют порядка 5 млрд долларов в год.

Участники митинга потребовали отставки «левого» кабинета министров. Сама акция была связана с решением румынских властей ослабить законодательство в области борьбы с коррупцией. В июле местный парламент поддержал ее смягчение, тогда же под давлением властей была уволена антикоррупционный прокурор Лаура Кодруты Кьовеши, ставшая в стране символом борьбы с коррупцией.

Первые митнги с требованием обеспечить независимость органов правосудия прошли в Румынии еще в июне - они проходили мирно.

Вышедшие на акцию в пятницу выразили недовольство слабым экономическим развитием страны, низкими зарплатами, а также налоговой системой и пенсионной реформой, состоянием сельского хозяйства и предпринимательства. Протестующие призвали румынское руководство развивать партнерские отношения с ЕС и НАТО.

Во время митинга некоторые из участников начали бросать в полицейских бутылки и тротуарную плитку. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

В итоге за медицинской помощью обратились около 450 человек. По данным AFP, во время разгона митинга пострадали 30 полицейских, 11 из них доставили в больницы, 30 участников акции были задержаны. В ходе столкновений пострадали и журналисты, освещавшие протесты.

Президент страны Клаус Йоханнис, который представляет правые силы и критикует действия правительства, осудил действия жандармерии.

«Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка - это решение, заслуживающее осуждения. Министр внутренних дел должен срочно объясниться в связи с тем, как она (жандармерия) координировала события этим вечером», - заявил он.

В ответ в полиции заявили, что применяли силу лишь в качестве обороны. Премьер Виорика Дэнчилэ выступила с критикой заявления президента, обвинив его в натравливании населения на власть и попытке сыграть на драматическом эффекте.

Несмотря на жесткие действия полиции, в субботу в центре города вновь собрались десятки тысяч протестующих с флагами, вторая акция была шумной, но мирной. В этот раз полиция в происходящее не вмешивалась.