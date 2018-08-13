РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии из-за схода поезда с рельсов были уволены министр транспорта и ряд других должностных лиц
Предыстория: В Монголии поезд с 329 пассажирами сошел с рельсов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 12 августа премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух созвал пресс-конференцию по завершении внеочередного заседания кабинета министров и заявил о принятии решения об освобождении от должности ряд высокопоставленных лиц министерства дорожно-транспортного развития, в частности, министра транспорта Ж.Бат-Эрдэнэ, его заместителя Б.Цогтгэрэла, госсекретаря Ж.Бат-Эрдэнэ и 7 руководителей департаментов данного министерства, сообщает агентство Montsame.

Причиной данного решения стал ряд происшествий, в том числе железнодорожная авария, происшедшая сегодня утром на железнодорожной участке не подалеку от железнодорожной станции Цомог-Айраг сомона Айраг аймака Дорноговь. По словам премьера, 3 пассажирские и 2 грузовые вагоны поезда, направлявшегося из Улан-Батора в город Сайншанд, сошли с рельсов на данном участке по причине разрушения сооружений инфраструктуры из-за сильного наводнения.

На данный момент на месте происшествия работает совместная группа главного управления по чрезвычайным ситуациям, управления полиции и медицинских персоналов.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что прибыли дополнительные силы из России в Монголию, чтобы помочь в проведении ремонтно-восстановительной работы на участке.

print
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×