В Монголии из-за схода поезда с рельсов были уволены министр транспорта и ряд других должностных лиц

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 12 августа премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух созвал пресс-конференцию по завершении внеочередного заседания кабинета министров и заявил о принятии решения об освобождении от должности ряд высокопоставленных лиц министерства дорожно-транспортного развития, в частности, министра транспорта Ж.Бат-Эрдэнэ, его заместителя Б.Цогтгэрэла, госсекретаря Ж.Бат-Эрдэнэ и 7 руководителей департаментов данного министерства, сообщает агентство Montsame.

Причиной данного решения стал ряд происшествий, в том числе железнодорожная авария, происшедшая сегодня утром на железнодорожной участке не подалеку от железнодорожной станции Цомог-Айраг сомона Айраг аймака Дорноговь. По словам премьера, 3 пассажирские и 2 грузовые вагоны поезда, направлявшегося из Улан-Батора в город Сайншанд, сошли с рельсов на данном участке по причине разрушения сооружений инфраструктуры из-за сильного наводнения.

На данный момент на месте происшествия работает совместная группа главного управления по чрезвычайным ситуациям, управления полиции и медицинских персоналов.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что прибыли дополнительные силы из России в Монголию, чтобы помочь в проведении ремонтно-восстановительной работы на участке.