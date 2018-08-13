Бердымухамедов предложил провести следующий саммит прикаспийских стран в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в воскресенье на саммите прикаспийских государств в Актау, предложил провести следующую встречу лидеров в Туркменистане, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив, что, несомненно, доверие между прибрежными странами укрепит Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, Бердымухамедов подчеркнул, что поддержание и упрочение мира и безопасности на Каспии – задача, не ограниченная во времени. В этом контексте являются необходимыми разработка и принятие дальнейших мер доверия на Каспии в области военной деятельности.

«Каспийское море навсегда должно стать зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия, и все вопросы здесь нужно решать только мирными, переговорными средствами», - отметил президент Туркменистана.

«Сегодня значимость Каспия выходит далеко за его географические пределы. Он стремительно превращается в один из ключевых центров геополитических и геоэкономических процессов, здесь формируется мощный транспортно-транзитный узел глобального уровня, включающий морские, сухопутные и воздушные пути, перспективные энергетические маршруты», - рассказал Бердымухамедов.

«Поэтому необходимость объединения усилий стран региона, их тесного партнёрства с международными организациями на основе осознания общности и неразрывности главных целей и задач выглядит в высшей степени актуальной. В этом смысле у прикаспийских государств обширное поле для взаимодействия и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Туркменистан готов к такой работе, будучи убеждённым, что накопленный опыт сотрудничества, вековые традиции добрососедства на Каспии нужно беречь, приумножать и передавать следующим поколениям», - подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, V Каспийский саммит прошел в казахстанском городе Актау на берегу Каспийского моря. Во встрече на высшем уровне приняли участие президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Ирана Хасан Роухани, Азербайджана Ильхам Алиев.

Главным итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.